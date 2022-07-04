جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن موظفو الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب من ضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكانت المحاولة الأولى فى الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة بالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار برئاسة العقيد إسلام مريدن.

وبناء على إخبارية مشتركة بمحاولة راكب أجنبي من أصل مصري قادم من نيويورك على رحلة خطوط طائرة مصر للطيران، فقام حازم محمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد عادل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٨ سيجارة الكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر و ١٥ أمبول بداخلهم نفس الزيت المخدر و ٧ كيس بداخلهم حلوي تحتوي علي خلاصة مخدر الماريجوانا(HTC).

وكانت المحاولة الثانية بالادارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك على رحلة خطوط مصر للطيران أيضا عندما استوقف محمد عبد الباقي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصري الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم وأميرة إسماعيل مأمورا الجمرك باشراف محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم و تلاحظ لهم وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

وقام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب بتكليف علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٣ أكياس بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر و ٧ أكياس صغيرة بداخلهم بودرة الكوكايين المخدر و ٧ أكياس بداخلهم حلوي مخلوطة بمخدر الماريجوانا و امبول بداخله زيت الماريجوانا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.