جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولتين لتهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الاولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة هاشم مصطفى مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاوله الاولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من برجاموا على رحلة طائرة خطوط شركة المصريه رقم E5545 اشتبه حسن محمد أبو زهرة مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من أيطاليا .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أو أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادى مأمور الفحص المعين على جهاز الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على هاشم مصطفى مدير الإدارة قام بتكليف محمد حسن عبدالوهاب مأمور الجمرك تحت إشراف النوبى شحتو طايع مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ع 46 شريط بإجمالى 322 قرص من مخدر porgabalin تركيز ( 75mg .25mg) داخل حقائبه .

وكانت المحاولة الثانية على نفس الرحلة بناء على اخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائى عن راكب مصرى الجنسيه ، بالعرض على هاشم مصطفى مدير الإدارة قام بتكليف إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك وإكرامى أحمد مدير الحركه بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 58 قرص من مخدر الكونترمال المخدر تركيز (50mg. 200mg) بين طيات ملابسه .

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 و20 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .