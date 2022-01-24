جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من مستحضرات التجميل

تمكّن موظفو الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة رضا أبو العزم، مدير الجمرك، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدِّرة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة خطوط شركة مصر للطيران رقم 2800 اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركي في راكب فرنسي الجنسية من أصل مصري حاول الخروج من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم جمركية، أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة X-RAY، بمعرفة أحمد بحيري، مأمور الجمرك المعيَّن على جهاز الفحص بالأشعة، أفاد بوجود شرائط أدوية.

وتم تكليف مؤمن حسن، مأمور الجمرك، تحت إشراف إبراهيم عامر، مدير الحركة، بتفتيش الحقائب للراكب وتبيَّن وجود 40 شريطًا، بكل شريط 7 أقراص، بإجمالي 280 قرصًا مرقومًا عليها subutex من عائلة الأفيونات المخدرة.

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش القادمين من موسكو على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 730، اشتبه خالد رمضان، مأمور اللجنة الجمركية، بصالة الوصول الدولي في راكب روسي الجنسية من أصل مصري.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم جمركية، أجاب بالنفي

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة X-RAY، بمعرفة أحمد صلاح، مأمور الجمرك المعيَّن على جهاز الفحص بالأشعة، فأفاد بوجود كثافات معتمة.

وتم تكليف الأستاذ هيثم الدمرداش، مأمور الجمرك، تحت إشراف إبراهيم عامر، مدير الحركة، بتفتيش حقائب الراكب، فتبيَّن وجود 720 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة داخل موزعة حقائبه.

قرر رضا أبو العزم، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي أرقام 17 و18 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.