جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن موظفو الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة للقوانين.

فى المحاولة الأولي واثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران الخطوط الأردنية القادمة من عمان استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وقام احمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود كمية من الأمبولات الدوائية الخاصة بعلاج الأورام السرطانية غالية الثمن مخبأة داخل كيس به ووسط قطع من اللحوم .

وفى المحاولة الثانية وعلى نفس رحلة الطائرة أيضا استوقف تامر عادل أحمد رئيس القسم المعين علي اللجنة الجمركية راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية فأجاب بالنفى .

وتم تمرير بعض حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم واللذان لم يتلاحظ لهما وجود شئ مخالف .

وقام أحمد البسيوني بتكليف جورج صفوت فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب بدقة وخاصة الحقائب التي لم يتم تمريرها علي جهاز الفحص فتبين وجود كمية شبيهه من الامبولات الدوائية داخل كيس به مستلزمات “حلاقة” خاصة بالراكب .

قرر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الثالثة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي برقمى 12 و13 لسنة 2022 ضد الراكبين وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

وتمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 8 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والأقراص المخدرة والساعات الذكية وكمية من الملابس الجاهزة وبضائع متنوعة أخرى بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ 7 راكب قادمين من السعودية والكويت والامارات وبتفتيشها تبين وجود 1066 قطعه من الملابس الجاهزه و 7100 قرص فوار من عقار السولبادين المخدر و 3600 من الطلقات الخرسانيه و 199 ساعه يد ذكيه ماركه سمارت تتصل بالهاتف و 8 خنجر و سيف و 98 عبوة قطع غيار سيارات مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط كلا من احمد حجازي ، محمد عادل ، محمد مصطفى ، الحسيني سيد ، محمد جمال مأموري الحركة ومصطفى الحسيني، هاشم إسماعيل ، أحمد عاشور ومحمد حمدي مشرفي الحركة بحضور محمد فتوح مدير مجمع الوارد، علي عبدالستار ومدحت علي وابراهيم النقراشي ماموري التعريفه وأيمن بهجات مدير التعريفة، وحسن عيد بالأمن الجمركي ، مصطفى يحي، محمد عبدالرحيم بالشئون القانونيه و عبدالمنصف عبدالعال مامور المكافحه ومحمد اسماعيل مدير مكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 712 ألفا و122 جنيها.

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .