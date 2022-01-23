جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهره الدولي برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد عبدالسميع مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كميه من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الجمارك .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة التركية القادمة من اسطنبول اشتبه محمد عبدالباقي رئيس القسم المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكبه مصرية الجنسية قادمة من اسطنبول .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها بضائع أو أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفى .

وتم تمرير حقاىبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شعبان مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص ومحمد عبدالمنعم مدير إدارة الفحص بالأشعة أفادا بوجود كثافات كثيره علي شكل علب متشابهة .

وبالعرض علي الدكتور صابر عبد الحميد عبدالسميع مدير إدارة الجمرك

قام بتكليف علاء خضر مأمور الجمرك وأمير مطر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكبة وفاطمه محمد لتفتيش الراكبه ذاتيا فتبين وجود 118 علبة أدوية خاصة بعلاج السرطان وعلاج ما بعد زرع النخاع مخبأة بين طيات ملابسها داخل الحقائب .

وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 600 ألف جنيه .

قرر الدكتور صابر عبدالحميد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 15 لسنه 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

كما تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمود فتحي شلبي مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أرمينيا على رحلة طائرة إير كايرو رقم 994 اشتبه حاتم سالم مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أرميني الجنسية يحمل شنطة هاند باج ، نظرا لكثرة التردد وقصر مدة السفر .

وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة محمد شلبي مأمور الفحص وأحمد حمدي مدير إدارة الفحص بالأشعة بمطار شرم فأفادا بوجود أجسام معتمة ومتماثلة داخل الحقائب .

وبالعرض على محمود فتحي مدير إدارة الجمرك قام بتكليف حاتم سالم وأحمد المنشاوي بتفتيش الأمتعتة الشخصية للراكب بحضور سلامة محمد رئيس قسم الأمن الجمركى فتبين وجود 290 سيجارة إلكترونية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وتقدر قيمة التعويض الجمركى المستحق بحوالى 250 ألف جنية .

قرر محمد لطفي عامر مدير عام جمارك الفروع بجنوب سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2022 .

وقام بتحريز المضبوطات لجنة مكونه من سيد عبد النبي ومحمد شلبي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهريب الجمركي.