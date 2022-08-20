جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم ٢ برئاسة أحمد عبد الفتاح مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طائرة خطوط طيران الاماراتية رحلة رقم ٩٢٥ اشتبه عبد الرحمن الصياد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية حاول الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكة الشديد .

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه إكرامي أشرف مأمور الفحص بالاشعة فأفاد بوجود عدد من الهواتف، وبالعرض على أحمد ابو بكر مدير الحركة المشرف علي العمل بالصالة الخضراء قام بتكليف احمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك المكلف بالعمل بالصالة الخضراء بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٤٩ هاتف محمول ماركة آيفون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر أحمد عبد الفتاح طة مدير الادارة الأولى تحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٢٢ بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.