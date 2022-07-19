جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكّن رجال الجمارك بالإدارة الثانية في مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من زيوريخ علي رحلة الخطوط الجوية السويسرية، اشتبه محمد عبد الباقي، رئيس القسم المعيَّن على لجنة الخط الأخضر، فى أحد الركاب القادمين من سويسرا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد عبد العليم مأمور الجمرك، فأفاد بوجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

وبالعرض على أمير مطر، مدير الحركة، قام بتكليف علاء عبد الرحمن، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، فتبيّن وجود 3 أكياس شفافة بداخلها نبات الماريجوانا المخدِّر،

و3 عبوات بلاستيكية بداخلها بسكويت مخلوط بمخدر الماريجوانا،

و3 بذور لنفس النبات المخدر ومطحنة تُستخدم لتعاطي المخدرات.

قرر الدكتور صابر عبد الحميد، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام الجمرك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.