جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة جمرك مطار القاهرة الدولى مبني 1 برئاسة أمل حسن نائب مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران الخطوط العربية استوقف أحمد سامي محمد رئيس قسم اللجنة الجمركية راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه.
وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها الرسوم الجمركية أجاب بالنفي.
وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمد سالم محمد مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة فأفاد بوجود أجسام متماثلة داخل حقائب الراكب.
مدحت رجب مدير الحركة والمشرف على صالة الوصول فأيد الاشتباه وقام بعرض الامر علي الاستاذة أمل حسن نائب مدير الإدارة فأيدت الاشتباه.
وقام مدحت رجب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمد سالم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 13 هاتف محمول ماركة آيفون و2 ساعة أبل سمارت مخبأة بين طيات ملابسه داخل.
قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 21 لسنة 2022 ضد الراكب.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.