جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من عبوات الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من عبوات الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش علي الركاب القادمين من بيروت على رحلة خطوط طيران الشرق الاوسط استوقف عمر سالم ياسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الاخضر راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه وتوتره .
وقام أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الجمرك المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد امين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من عبوات وشرائط الأدوية البشرية غالية الثمن مخبأة داخل عبوات مستحضرات التجميل مغلقة بتغليف المصنع بين طيات الملابس بحقائبه، ووجود العلب الكرتونية الخاصة بالادوية بالتفتيش الذاتى بملابسه .
قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم ٢ إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .