جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبو العزم مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص عقار الترامادول المخدرة بالمخالفة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم ٨٠٢ اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من فرنسا .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع أو أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو غزال مأمور الفحص فتلاحظ وجود أشرطة دوائية

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وبالعرض على إبراهيم عامر مدير الحركة قام بتكليف محمد قنديل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٩٥٠ قرص من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 92 لسنة 2022 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .