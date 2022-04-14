جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن موظفو الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام مبنى جمارك الركاب من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان علي رحلة طيران الخطوط الأردنية القادمة من عمان استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكبة مصرية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية لملاحظته لقصر مدة سفرها ( ثلاثة أيام).

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أو في حقائبها ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية فأجابت بالنفي.

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كل من أحمد شعبان أحمد مأمور الجمرك ومحمد علي موافي رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن تكون شرائط دوائية وسط الحقائب.

قام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 330 شريطا من الأدوية البشرية غالية الثمن مغلفة وموضوعة وسط عبوات غذائية.

قرر أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 55 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.