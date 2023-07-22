جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بالادارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من بيروت اشتبه تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .
.وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفي مرسي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام محمد يوسف محمد مدير الحركة بتكليف محمد فتح الله أبو العيون مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 434 عبوة من مستحضرات التجميل متنوعة داخل الحقائب .
وقام بالجرد والتحريز لجنة من هبة مصطفي و محمد فتح الله و علي جلال وعبد القادر السيد وعبد الله حمدي مأمورى الجمرك .قرر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة بالانابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 180 لسنة 2023 وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.