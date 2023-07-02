جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكّن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة القادمة من الكويت، اشتبه إسلام ماهر، مأمور الجمرك المعيَّن علي لجنة الخط الأخضر، فى راكب مصرى الجنسية، أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية نظرًا لقِصر مدة سفر الراكب وارتباكه وقام ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبيَّن وجود عدد من علب الهواتف المحمولة الفارغة.

وقام الراكب سامي نبيل وأحمد عنتر، مأمورا الجمرك، بتفتيش الراكب ذاتيًّا فتبيَّن وجود 11 هاتفًا محمولًا، و22 وصلة مخبأة داخل جيوب الجاكيت الذي يرتديه الراكب وعلى جسده، ونظرًا لأن عدد التليفونات لم يتناسب مع العلب الفارغة.

وقام صبحي ربيع، مدير الجمرك، بتوسيع دائرة الاشتباه، حيث لاحظ محاولة 2 من العاملين الخروج بسرعة وسط الركاب، فقام بتكليف مصطفى فريد وخالد حسام، مأموري الجمرك، بتفتيشهما، تحت إشراف عمرو عبد العزيز العميري، مدير الحركة، فوجد بحوزتهما 5 تليفونات أخرى أقرا بأنهما حاولا الخروج بهم وتسليمها للراكب نفسه، خارج الدائرة الجمركية، كما تأكد لمدير الجمرك أنها بنفس الأرقام المسلسلة الموجودة بالفواتير حوزة الراكب.

قامت شيرين كمال الدين، مأمور الجمرك، بتحرير استمارة الجرد، وتحريز المضبوط، وقرر صبحي ربيع جابر، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 79 لسنة 2023 بعد العرض على أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب والموظفين للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.