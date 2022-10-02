جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب 35 ألف يورو

تمكن رجال الجمارك بالادارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أسامة دياب مدير لجمارك مطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي وعدد من المطاوي بالمخالفة للقوانين.

فبناءا على إخبارية من إدارة البحث الجنائي بميناء القاهره الجوي تفيد اعتزام راكب مصرى تهريب أشياء وبضائع ممنوعة حال قدومه من روما على رحلة الخطوط الجوية الايطالية.

وبالعرض علي أحمد سيد إبراهيم مدير الحركة قام بتكليف أحمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 35 ألف يورو و2 مطواه ذات نصل معدني حاد و 2 مطواه متعددة الإستخدامات مخبأة بين طيات ملابسة.

وقرر أحمد عمر عبد القادر مدير الادارة الثالثه بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب عقب إعطاء الراكب مسموحاتة من النقد الأجنبي (عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها) والعرض علي أسامة دياب مدير الادارة الثالثة والدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .