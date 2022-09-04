جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف وأجهزة wireless

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد أبوبكر فؤاد مدير الجمرك بالإنابة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الـiqos والسجائر الإلكترونية بالمخالفةللقوانين.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان على رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت، اشتبه محمد نبيل رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرًا لارتباكه وكثرة عدد حقائبة .

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، معللا كثرة الحقائب بطول مدة سفره وأن أسرته معه .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبدالعليم مأمور الجمرك ومحمد عبدالمنعم رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

وقام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف وليد حجاج وهيثم الدمرداش ومحمد السيد قنديل مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب في حضور محمد السيد رئيس القسم بأمن الجمرك وسامح زاهر مدير الحركة، فتبين وجود 32 هاتفا محمولا و740 وحدة وعبوات من خرطوشة السجائر وأجهزة الـiqos والسجائر الإلكترونية والسيجار والـbessline وزجاجات الحبر لطباعة “التاتو”، وابر لنفس الطباعة وأجهزة wireless.

وقرر أحمد أبوبكر مدير الإدارة الثانية بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 181 لسنة 2022، ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.