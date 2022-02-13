جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط عددا من الهواتف المحمولة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسه مدحت عبدالصبور مدير الإدارة بالإنابة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة العربية رقم 9620 القادمة من من الشارقة اشتبه محمود عبدالرؤف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب بلجيكى من أصل فلسطيني يجلس علي كرسي متحرك أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة محمد حسن مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص فلم يتلاحظ وجود شئ .

وقام إكرامى أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبدالقوى عزوز عبدالقوى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فلم يسفر التفتيش عن شئ .

ونظرا لارتباك الراكب قرر مدحت عبدالصبور مدير الإدارة بالانابه قرر تشكيل لجنة من عبدالقوى عزوز وابراهيم مصطفى مأمورى الجمرك تحت إشراف اكرامى أحمد مدير الحركة فتبين وجود عدد 15 هاتف محمول ماركة آيفون بروماكس 13 مخبأة على جسم الراكب أسفل ملابسه .

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 5 لسنة 2022 .

وتم تحريز المضبوطات بلجنة مكونه من الاستاذ احمد صابر وهند النجار وحسام سليمان تحت إشراف أحمد عاطف مدير الحركة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.