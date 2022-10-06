جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط راكبا حاول تهريب 772 عبوة مستحضرات تجميل

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الأولي بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة دكتور ماجد موسى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل وعطور غالية الثمن، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب عربي تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل غالية الثمن، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، حيث استوقف أحمد مجاهد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل الحقائب، قام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف أحمد عطا الله مامور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل داخل حقائب الراكب.

وبالعرض علي أحمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة بالإنابة قام بتشكيل لجنة مكونة من أحمد عطا الله وحسن مختار والسيد موسي وفاطمة عبده وأحمد مرسي وشريف عيد مأمير الجمرك تحت إشراف أحمد فتحي مدير الحركة بجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات والتي بلغت 772 عبوة مستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن.

أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 205 لسنة 2022 ضد الراكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.