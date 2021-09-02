جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف عمر سالم ياسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة خالد محمد مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب قام بتكليف محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب مما اسفر عن وجود 484 عبوة من مستحضرات التجميل بين طيات الملابس.

وقرر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

كما تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة صبحى ربيع مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي اشتبه مأمور الجمرك في راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كانت يحمل في حقائبه ما يستحق عنه رسوما جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقيبته علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شيماء على مأمور الفحص فلم يتلاحظ وجود شيء مخالف داخل حقائبه، ولاحظ محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك اهتزاز الراكب وارتباكة وتعرقه ومحاولته الخروج بسرعة من الصالة فقام بالعرض علي محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول والذي كلف “عبد المطلب” بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 17 هاتف محمول ماركة iPhone حديث أخفاها الراكب حول جسمه بلصقهم جزء حول رجليه وجزء آخر ثبته في حزام البنطلون الذي يرتديه وأسفله.

قرر صبحى ربيع مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 110 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .