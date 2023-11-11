جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط تهريب كمية من الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة

تمكّن رجال الجمارك بالإدارة الثانية في مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة بالإنابة، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة خطوط طيران إير كايرو القادمة من مالبينزا، اشتبه حسن شرف، رئيس القسم المعيَّن على لجنة الخط الأخضر، في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة “X-RAY”، بواسطة كل من أحمد خالد سعد مأمور الجمرك، وأحمد الشريف رئيس القسم، فتلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

وقام مينا رمزي، مدير الحركة، بتكليف سيد فؤاد رئيس القسم، وشيماء علي، بتفتيش حقائب الراكب، فتبيَّن وجود عدد من قطع الحشيش المخدر بوزن 150 جرامًا و17 قرص ترامادول مخبّأة داخل لعبتيْ أطفال وكشّاف إضاءة.

قرر فتحي فوزي شوكت، مدير الإدارة الثانية بالإنابة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 68 لسنة 2023 ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.