اقتصاد وأسواق

جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط تهريب عدد من السبائك الذهبية

بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975
السيد فؤاد 11:58 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 11:58 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبوالعزم مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12-2-2022.. وعيار 21 يرتفع 9 جنيهات

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من تشاد اشتبه أحمد الجمل مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة قادمة من تشاد حاولت الخروج من باب اللجنة الجمركية .

وتم سؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجابت بالنفى .

اقرأ أيضا  3 عوامل تساعد شركات الموالح على زيادة صادراتها العام الحالى

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادى فأفاد بوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة .

وقام فتحى فوزى نائب مدير الإدارة بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة من مؤمن حسن مأمور الجمرك ةعمرو عبد المنعم مدير الحركة فتبين وجود ٥٩ سبيكة معدنية صفراء اللون بوزن ٧٨٠٠ جرام يشتبه أن تكون من الذهب مخبأة داخل بين طيات الملابس داخل حقائبه .

اقرأ أيضا  الزراعة: جهاز التنمية الشاملة يوزع 70 ألف شتلة زيتون بالمجان بالتجمعات البدوية بمطروح

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 36 لسنة 2022 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من السجائر الإلكترونية والحلوى المخلوطة بمواد مخدرة

السيد فؤاد 8:48 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

وزير التموين : المؤسسة الإسلامية ساهمت في توفير احتياطي إستراتيجي كبير من السلع الأساسية

محمد مجدي 8:39 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

«الضرائب» تصدر آليات تطبيق القانون الجديد بتعديلات «القيمة المضافة»

السيد فؤاد 8:34 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

«الإحصاء» : معدل البطالة يسجل 7,4٪ خلال الربع الأخير لعام 2021

سمر السيد 7:13 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

أسعار الذهب اليوم في مصر 15-2-2022 وتراجع عيار 21

عمر سالم 7:10 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

5 منظمات عالمية في النقل البحري والصناعة تؤسس تحالفا لتوحيد رقمنة التجارة الدولية

السيد فؤاد 5:33 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22