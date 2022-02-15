جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط تهريب عدد من السبائك الذهبية

تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبوالعزم مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من تشاد اشتبه أحمد الجمل مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة قادمة من تشاد حاولت الخروج من باب اللجنة الجمركية .

وتم سؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجابت بالنفى .

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادى فأفاد بوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة .

وقام فتحى فوزى نائب مدير الإدارة بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة من مؤمن حسن مأمور الجمرك ةعمرو عبد المنعم مدير الحركة فتبين وجود ٥٩ سبيكة معدنية صفراء اللون بوزن ٧٨٠٠ جرام يشتبه أن تكون من الذهب مخبأة داخل بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 36 لسنة 2022 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .