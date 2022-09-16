جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط محاولة لتهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على السيد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك على رحلة خطوط شركة مصر للطيران ، استوقف أحمد عطالله عبد التواب، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر بصالة الترانزيت، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة الدولي إلى الصالة الداخلية متجها إلى الغردقة.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي ، وبتفتيش حقيبته الهاندباج تلاحظ لمأمور الجمرك وجود بعض الهواتف .

وقام أحمد فتحي عبد المجيد، مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد عطالله مأمور الجمرك، بتفتيش الهاندباج بدقة وأيضا باقي حقائب الراكب بعد إحضارها بواسطة موظفي شركة الطيران، فأسفر التفتيش عن ضبط 60 تليفون محمول ماركة iPhone و15 تليفون محمول ماركة Samsung في الحقيبة الهاندباج فقط.

وقرر أحمد على مدير الإدارة الأولى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 192 لسنة 2022، ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.