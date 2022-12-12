جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط تهريب 18 محمول ماركة آيفون

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 برئاسة هاشم مصطفى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحله طيران النيل اشتبه حسن أبو زهره مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.
وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عبد الحميد مأمور الجمرك لم يسفر الجهاز عن شيء و نظراً لإرتباك الراكبه الشديد قام أحمد عاطف مدير الحركه بتكليف ياسمين جمال مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتياً فتبين وجود 18 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأة على جسد الراكبة أسفل الملابس .
وقام بجرد وتحريز المضبوطات عبد القوى عزوز و أحمد صابر مأمورى الجمارك .قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 72 لسنة 2022 .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .