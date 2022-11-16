جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكّن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، برئاسة صبحي ربيع جابر، مدير الإدارة الثانية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فبناء على إخبارية سرية واردة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي مفادها اعتزام أحد الركاب القادمين من الدوحة على رحلة طائرة شركة الخطوط الجوية القطرية، تهريب ممنوعات عند وصوله للبلاد.

وبالعرض على صبحي ربيع جابر، مدير الإدارة، قام بتكليف عمرو عطية مدير الحركة، وروضة طارق مأمور الجمرك، بفتيش حقائب الراكب،

فتبيَّن وجود علبة لبن معدنية محكمة الغلق بطبقة من الألومنيوم المقوي، وعلبة أخرى بلاستيك بالغطاء بداخلهما عدد من الكبسولات يشتبه أن تكون لعقّار الترامادول المخدِّر،

وبعرضها على مفتش فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، أفاد بأن الأقراص المضبوطة يشتبه بأن تكون لعقّار الترامادول المخدِّر.

قرر د. أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 146 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.