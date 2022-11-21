جمارك مطار الغردقة تضبط محاولتى تهريب إحداها لطبنجة و45 طلقة

تمكن موظفو جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولتى تهريب طبنجة وعدد من الطلقات وعبوات الأدوية البشرية بالمخالفة للقوانين.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ديسلدروف بألمانيا على رحلة طائرة فرى بيرد اشتبه عمر البارودى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عادل صلاح مأمور الفحص تلاحظ وجود جسم غريب.

وبالعرض على عاصم بدوى نائب مدير الإدارة قرر تكليف أحمد سطوحى وعمر ناصر بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود سلاح عبارة عن طبنجة و ٤٥ طلقة داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على رحلة الطائرة التركية اشتبه حفنى درويش مأمور الجمرك فى راكب أردنى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه.

وبالعرض على عاصم بدوى نائب مدير الإدارة قام بتكليف بسام يحيى وإبراهيم عبد الحكيم بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود عدد من عبوات الأدوية البشرية التى تستخدم فى علاج الأورام السرطانية غالية الثمن مخبأة فى الجاكت والملابس التي يرتديها الراكب.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 29 و 30 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

وقام بالجرد والتحريز حفنى درويش وعادل صلاح وعمر البارودي وأحمد سطوحى وعصام عباس مدير الإدارة ومحسن الشعينى رئيس قسم الأمن الجمركى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.