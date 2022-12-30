جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية المخدرة

تمكن موظفو الجمارك مطار الغردقه الدولى برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دوسلدورف على طائره إير كايرو اشتبه مينا نصرى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب ألمانى الجنسية من أصل مصرى قادم من ألمانيا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أبو الحسن ومحمد صبحى تلاحظ وجود عبوات دوائية .

وبالعرض على مهند سامى نائب مدير الاداره قرر تكليف محمود عبدالباسط مأمور الجمرك ومحمود صبرى رئيس القسم بفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٦١ شريط بإجمالى ٦٠٣ قرص من الأقراص المخدرة المصنوعة من مادة الأفيون و٢٤ أمبول من مادة مخدرة و٢ زجاجة زيت يشتبه أن تكون من مخدر المرجوانا .

وقام بجرد وتحريز المضبوطات احمد فتحى ومحمود عبدالباسط بحضور هانى حافظ من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٤٠ لسنه ٢٠٢٢ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافه محاولات التهريب الجمركى