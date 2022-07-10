جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن موظفو الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته والتصدير والاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تورنتو إلى القاهرة الغردقة ترانزيت اشتبه محمد جابر عبد المنعم مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية.
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد كمال الدين مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.
وبالعرض على جابر موسى مدير الجمرك قام بتكليف هانى فاروق مأمور الجمرك تحت إشراف محمد سيد ومهند سامى مدير الحركة بحضور عصام عباس مدير إدارة الأمن الجمركي لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ٥ زجاجات زيت الحشيش و٤ كيس حلوى مطعم بزيت الحشيش المخدر و٢ فيب زيت الحشيش و٢ بخاخ زيت الحشيش و٢ كريم مطعم بزيت الحشبش مخبأة بين طيات داخل حقائبه بين طيات الملابس.
وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 12 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.
ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على جميع المطارات والمنافذ الجمركيه وإحباط محاولات التهرب الجمركى.