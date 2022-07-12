جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من قطع غيار ومستلزمات الكمبيوتر

تمكن موظفو الجمارك بمطار الغردقة الدولى، برئاسة جابر موسى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من قطع غيار ومستلزمات الكمبيوتر بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته والتصدير والاستيراد رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية اشتبه مينا نادى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكبة مصرية الجنسية قادمة من تركيا نظرا لكثرة التردد ( كل 10 أيام سفر ووصول )، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم فتحى مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه .

وبالعرض على جابر موسى مدير الجمرك قام بتكليف محمود عبد الباسط ومحمود صبرى مأمورى الجمرك تحت إشراف مهند سامى مدير الحركة بحضور هانى عبد الحافظ رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش أمتعة الراكبة فتبين وجود 176 عبوة قطع غيار ومستلزمات كمبيوتر بين طيات الملابس داخل حقائبها .

وقام بالجرد محمد عبدالحليم ومحمد النقراشى .قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الاجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 13 لسنه 2022 بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى .