جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة

تمكن موظفو الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة وجابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار هامبورج بألمانيا اشتبه أحمد الأسمر مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألمانى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أبو الحسن وعبدالمجيد النجار تلاحظ وجود عبوات دوائية ، قام على محمد سيد مراد المشرف على صالة الوصول الدولى بتكليف محمد عبدالحليم بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ١٨ شريطا من عقار الترامادول المخدر المدرج بجدول المخدرات بإجمالى ١٥٦ قرصا بين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز شنودة عبداللطيف بحضور وليد زيادة من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة وأحمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركى.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب رقم ٢٦ لسنه ٢٠٢٣ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.