جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان أبوزيد مدير عام جمارك الغردقة وهشام شراره مدير الإدارة من ضبط محاوله تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من سلوفاكيا على رحلة طيران رقم (sm552) اشتبه مصطفى همام مأمور الجمرك في راكبة سلوفاكية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمرمية، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد مسعود مأمور الفحص تلاحظ وجود عبوات دوائية .

وبالعرض على عاصم بدوي المشرف على صالة الوصول الدولى قرر تكليف أشرف خلف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 15 شريط مرقوم عليه ترامادول 100 مللي بين طيات الملابس .

وقام بالجرد والتحريز علاء ادريس ومحمد حداد بحضور محسن الشعينى من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة.

قرر عبدالعال نعمان أبوزيد مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 13 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات وإحالة الراكبة للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى .