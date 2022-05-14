جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب حقن أورام وسبيكة ذهبية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من حقن الاورام وسبيكة ذهبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 والقانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغه وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنه 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على رحلة طائرة خطوط الطيران التركية اشتبه أحمد نبيل سعد مأمور جمرك مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب سوري الجنسية.
وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صبحي رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أشياء تكرارية.
وبالعرض على جابر موسى مدير الإدارة قرر تكليف محمد سيد مراد مدير حركة ومينا نادي نصري مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب بحضور محمود الشربيني مأمور الأمن الجمركي وأحمد عسكر مأمور مكافحة التهرب فتبين وجود 23 حقنة خاصة بعلاج الأورام وسبيكة ذهبية بوزن 100 جرام داخل حقائبه.
قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 4 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات، وقام بالمساعدة فى أعمال الضبط والجرد والعد والتحريز لجنة من عادل قرني ومحمود عبدالباسط وشنوده عبداللطيف وكريم فتحي ومصطفي عبدالرسول.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.