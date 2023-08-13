جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش

تمكن موظفو الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك مطار الغردقة وجابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسن 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ليون بفرنسا ترانزيت تركيا اشتبه خالد صالح مأمور الجمرك فى راكب فرنسى من أصل عربى أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .
وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود جمال ومحمد صبحى تلاحظ وجود كثافات .
وبالعرض على مهند سامي المشرف على صالة الوصول الدولي قرر تكليف عادل قرني بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 15 جراما من جوهر الحشيش المخدر المدرج بجدول المخدرات داخل علب الكريم .
وقام بالجرد والتحريز محمد أبو بكر وكريم فتحي بحضور أحمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركي ووليد زيادة من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة.
قرر عبدالعال نعمان مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب رقم 27 لسنة 2023 وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.