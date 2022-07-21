جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب أجهزة وشم ومستحضرات تجميل

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة هشام شرارة مدير الإدارة من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة الوشم بالتاتو وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته .
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا على طائرة خطوط طيران إنتر إير اشتبه محمد فتحى محمد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكبة أوكرانية الجنسية لكثرة سفرها وترددها .
وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفي .. وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر حسانى مأمور الفحص تحت إشراف رامى مروان رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أشياء تكرارية .
وبالعرض على هشام شرارة مدير الإدارة قرر تكليف ابتسام عبيد مأمور الجمرك وهيثم خلف الله رئيس قسم تفتيش الركاب بحضور محسن الشعينى رئيس قسم الأمن الجمركى فتبين وجود 8 أجهزة الوشم ورسوم التاتو و 750 قطعة مستحضرات تجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.
قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 14 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .