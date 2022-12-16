جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

تمكن موظفو جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية اشتبه إبراهيم عبدالحكيم مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ضياء الدين صلاح ورامى مروان تلاحظ وجود كثافات فى قاع وجسم الحقيبة.

وبالعرض على هيثم خلف المشرف على صاله الوصول قرر تكليف أحمد عبدالمحسن وطارق منصور بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود ١٦٤ شريطا بإجمالى ١١٤٨ قرصا من عقار SUBOXONE سوبوكسون المخدر بتركيز ٨ ملى داخل قاع وجسم الحقيبة.

وقام بالجرد والتحريز عمر البارودى وعمر ناصر وأحمد عابدين وعلاء إدريس بحضور مصطفى جنيدى بالأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة .

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ وإحالة الراكبة للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك لتنفيذ تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

ودواء سوبوكسون SUBOXONE هو أحد المسكنات الأفيونية التي تستخدم في علاج أعراض الانسحاب الناتجة عن التوقف عن تعاطى الأفيون فقط مثل الهيروين، الأفيون، المورفين، والكودايين، ويعد الدواء مزيج بين مادتي فعالتين البوبرينورفين والنالتريكسون بنسبة 1:4 حيث يحتوي على مادة البوبرينورفين بنسبة 8 مجم ومادة النالتريكسون بنسبة 2 مجم.

ويعمل من خلال شقين علاج أعراض الانسحاب بدون ألم إلى جانب الارتباط بمستقبلات الأفيون في المخ بشكل جزئي وإعادة نشاطها وبالتالي الإحلال محل المخدر الأفيوني وبالتالي منع الرغبة في التعاطي.