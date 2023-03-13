جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب 351 قرص ترامادول بحوزة راكبة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة وهشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام القوانين.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة طائرة ترانس فير اشتبه طارق منصور مأمور اللجنه الجمركيه بصالة الوصول الدولى فى راكبة فرنسية قادمة من باريس ، بتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حسام مأمور الفحص وابتسام عبيد رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات دوائية .

وبالعرض على إبراهيم عبدالحكيم المشرف على صاله الوصول الدولى قرر تكليف محمد عادل بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 38 شريطا مرقوما عليه ترامادول بتركيز 50 مليجرام بإجمالي 351 قرصا بين طيات الملابس داخل الحقائب.

وقام بالجرد والتحريز عمر البارودى مصطفى مختار وأحمد سطوحى بحضور أحمد عسكر من مكافحه التهريب ومصطفى جنيدى وعصام عباس مدير إدارة الأمن الجمركى .

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك مطار الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 8 لسنة 2023 وإحالة الراكبة للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى .