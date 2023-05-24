جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من قطع الحشيش المخدر

تمكن رجال جمارك مطار الغردقه الدولى برئاسه عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقه والدكتور هشام شرارة مدير إدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من قطع الحشيش المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنه 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته.

ففي إثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة خطوط طيران بيجاسوس القادمة من مطار صبيحة أشتبه أبو القاسم ممدوح مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولى في راكب فرنسي من أصل جزائري أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر ناصر مأمور الفحص تحت إشراف رامى مروان مشرف القسم تلاحظ وجود كثافات معتمة .

وقام عاصم بدوي المشرف على صالة الوصول بتكليف عمر البارودى بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود قطع من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش المخدر بوزن 7 حرام مخبأة بطريقة حرفية داخل فرشة الشعر وفرش الكوتشي .

وقام بالتحريز أشرف خلف ومحمد حسام بحضور هاني حافظ من الأمن الجمركى بإشراف عصام عباس مدير إدارة.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .