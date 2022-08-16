جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكَّن رجال الجمارك في مطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار “صبيحة” على طائرة خطوط الطيران التركية “صبيحة”، اشتبه عادل قرني محمد، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول، في راكب مصري الجنسية؛ لكثرة سفره وتردده.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد كمال الدين مأمور الفحص تحت إشراف محمد صبحى رئيس قسم الفحص، فتلاحظ وجود أشياء تكرارية.

وبالعرض على مهند سامى نائب مدير الإدارة قرر تكليف محمد عبد الحليم، مأمور الجمركن بتفتيش أمتعته الشخصية بحضور هاني حافظ من الأمن الجمركي، وأحمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركي، وحسن فتحى، فتبين وجود 50 علبة أدوية بشرية خاصة بعلاج الأورام السرطانية باهظة الثمن مخبأة بقاع سحري بالحقيبة.

قرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 17 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط كل محاولات التهريب.