جمارك مطار الغردقة الدولي تتمكن من ضبط محاولة تهريب كمية من زيت الحشيش المخدر

تمكنت الإدارة العامة لجمارك ركاب مطار الغردقة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من زيت الحشيش المخدر بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 .

وذلك أثناء إنهاء إجراءات أحد الركاب تشيكي الجنسية وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص تلاحظ وجود كثافات متماثلة وبتفتيش حقائبه تفتيشا دقيقا تبين وجود كمية من زيت الحشيش المخدر، تم تحرير محضر ضبط جمركي وتم أحاله الراكب للنيابة العامة.

واشارت مصلحة الجمارك، إلى أن هذا يأتي ضمن سعيها لتيسير التجارة المشروعة، وتطوير الموارد البشرية لتتسم بالمهنية والنزاهة، بهدف منع التجارة غير المشروعة لحماية المجتمع والاقتصاد، وأيضا تحصيل الإيرادات بعدالة وكفاءة وفاعلية.

وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أن هذا يأتي ضمن مهام المصلحة والتي تشمل حماية الحدود عن طريق مكافحة التهريب سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية سواء البحرية أو الجوية أو البرية، كما تركز الجمارك جهودها في متابعة جميع المنافذ التي يتوقع أن تتم من خلالها أنشطة التهريب التي تتم بهدف التهرب من دفع الرسوم والضرائب أو بهدف إدخال مخدرات وممنوعات إلى البلاد، أو مخالفة التشريعات الجمركية وغيرها من التشريعات ذات الصلة أو التهرب من القيود الاستيرادية.

وفي نفس السياق تمكن رجال مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر(التزام تجارى) بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد من ضبط وتحرير محضر ضبط جمركي لسجائر وتبغ أجنبية الصنع ومهربة جمركيا وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بنحع حمادي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 وذلك بناء على اذن النيابة الصادر في هذا الشأن .

وقدرت قيمة المضبوطات ب 300 الف و650 جنيها وقدرت إجمالي الرسوم الجمركية ب 272الفاو298 جنيها وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بـ 684836 وتم سداد جزء من التعويض الجمركي بقيمه 30 الف جنية مصري على ذمة قبول طلب التصالح وتم ايداع المضبوطات بمخازن جمرك مطار الاقصرالدولى.