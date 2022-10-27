جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة لتهريب مخدر نبات الماريجوانا

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر نبات الماريجوانا، بالمخالفة لقانون الجمارك.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جينيف على رحلة الطائره السويسرية، اشتبه أسلام موسي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب برتغالي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد رمضان مامور الفحص تحت اشراف خالد يحيي رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أشياء تكرارية .

وبالعرض علي مهند سامي نائب مدير الإدارة قرر تكليف محمود عبد الباسط مأمور الجمرك بأشراف محمود صبري لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من مخدر الماريجوانا مخبأة داخل حقائبه الشخصية .

وقام بالجرد والتحريز لجنة جرد مكونة من مأموري الجمرك شريف أحمد وحسين فتحي، ومن الأمن الجمركي مكونة من كلا من أحمد طايع وأشراف عصام عباس .

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 26 لسنة 2022 وتحرير المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .