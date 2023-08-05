جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من السجائر المحشوة بنبات الحشيش المخدر

تمكّن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى، برئاسة عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، وجابر موسى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر المحشوّة بنبات الحشيش المخدِّر، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانكفورت بألمانيا، اشتبه أحمد الأسمر مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألمانى الجنسية، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة “X-RAY” بمعرفة شنودة كندس وعبد المجيد النجار، تلاحظ وجود كثافات وعدد من السجائر بين طيات الملابس.

وبالعرض على مهند سامى، المشرف على صالة الوصول الدولي، قام بتكليف محمد عبد الحليم بتفتيش أمتعة الراكب، فتبيَّن وجود 12 سيجارة ملفوفة ومحشوَّة بنبات الحشيش المخدِّر المُدرَج بجدول المخدرات بين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز أحمد أحمد الأسمر وعلى أبو الحسن، بحضور هانى عبد الحافظ من الأمن الجمري، وعصام عباس مدير الإدارة.

قرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك مطار الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 25 لسنة 2023، وإحالة الراكب للنيابة، بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.