جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكّن موظفو الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة هشام شرارة، مدير الإدارة، وبالتنسيق مع البحث الجنائي بمطار الغردقة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على رحلة خطوط الطيران التركية اشتبه محمد فايد، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة عمر ناصر مأمور الفحص، فتلاحظ وجود أشياء تكرارية.

وبالعرض على عاصم بدوي نائب مدير الإدارة قام بتكليف عمر البارودى وبسام يحيى وأحمد سطوحى وحفنى درويش مأموري الجمرك لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًّا فتبيَّن وجود 1740 شريطًا بإجمالي 25 ألف قرص من عقّار سايتوتيك (Cytotec) الذى يستخدم فى تحفيز الولادة وحالات الإجهاض.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 6 ملايين جنيه.

وقام بالجَرد والتحريز لجنة جرد مكونة من مأموري الجمرك عادل صلاح وحفنى درويش ومحسن الشعينى رئيس قسم الأمن الجمركي، وأحمد عسكر بمكافحة التهرب الجمركي.

قرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 28 لسنة 2022.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.