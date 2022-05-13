جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط محاولة لتهريب كمية من عبوات مزيل «التاتو»

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من إحباط محاولة لتهريب كمية من مزيل التاتو بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من روسيا ترانزيت القاهرة – الغردقة على طائرة خطوط الطيران الروسية اشتبه محمد أبو بكر رسلان مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب روسى الجنسية من أصل مصرى .
وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة “X-RAY” بمعرفه إسلام موسي مأمور الفحص تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أشياء تكرارية .
وبالعرض على جابر موسى مدير الإدارة قرر تكليف محمد سيد مراد مدير حركة ومحمود خميس ومحمود جمال مأمورى الجمرك لتفتيش حقائب الراكب بحضور هاني حافظ رئيس قسم الأمن الجمركي وأحمد عسكر مأمور مكافحة التهرب فتبين وجود 800 عبوة لإزالة رسوم “التاتو” داخل حقائبه.
وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 3 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .