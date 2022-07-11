جمارك مطار الأقصر تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الوردية الأولى بجمرك مطارالأقصر الدولى برئاسة عادل عبد الفتاح أحمد، مدير إدارة الوردية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من القاهره كونكشن رحله رقم 068 اشتبه أسامة كمال الشافعى مدير الحركة فى الراكبة ن . ك. س مصرية الجنسية، قادمة من روما ظهرت عليها علامات القلق والارتباك.

وبسؤالها عما اذا كان تحمل معها بضائع ممنوعة أو محظورة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفى، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة إبراهيم محمد ومحمد جامع مأموري الفحص والحسين على عبدالله مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه بوجود أجسام وكثافات متماثلة.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبة برئاسة محمود عمر رئيس الوردية من أسامة كمال ومحمد عبد العزيز بحضور إبراهيم أحمد صادق بالأمن الجمركى وأسامة عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركى فتبين وجود 322 شريط بكل منها 14 قرصا من عقار سايتوتيك (Cytotec) الذى يستخدم فى الإجهاض مخبأة فى جيوب سحرية بأسفل حقائب الراكبة .

وقرر محمد متولى مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 38 لسنة 2022 وحرره أحمد فارس وروماني فؤاد مدير مكافحة التهرب الجمركى.