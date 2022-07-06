جمارك مطار الأقصر تضبط تهريب 850 عبوة رموش صناعية

تمكنت إدارة الوردية الأولى لتفتيش الركاب بجمارك مطار الأقصر الدولى برئاسة عادل عبدالفتاح أحمد مدير إدارة الوردية من ضبط محاولة تهريب كمية من الرموش الصناعية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.

ففى اثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران العربية اشتبه أسامه كمال الشافعى مدير الحركة فى الراكب م .م . م مصرى الجنسية والذى بدا عليه علامات القلق والارتباك.وبسؤاله عما اذا كان يحمل بضائع او أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبالعرض على محمود عمر توفيق نائب رئيس الوردية قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الكشف بالأشعة X_RAY بمعرفة أحمد خضر ومحمد جامع محمد والحسين على مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم تأكيد الأشتباة بوجود أجسام متماثلة .

وتم تشكيل لجنة جمركية من نهى عبدالوهاب وابراهيم أحمد صادق ومحمد عبد العزيز لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 850 عبوة رموش صناعية داخل الحقائب. قرر محمد متولى مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكب رقم 37 لسنة 2022 وحرره إسماعيل أحمد وروماني فؤاد مدير مكافحة التهرب .وتم التصالح وسداد التعويض الجمركي المستحق.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الاداره المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط واحباط كافة محاولات التهريب الجمركى .