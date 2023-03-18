جمارك مطار الأقصر تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي

تمكن موظفو الجمارك بالوردية الرابعة بمطار الأقصر الدولي برئاسة أحمد محمد عيسى محمود مدير إدارة تفتيش الركاب بالتنسيق مع مباحث مطار الأقصر الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

جاء ذلك بناء على مذكرة مقدمة من قسم البحث الجنائي بمطار الأقصر الدولي مفادها اعتزام الراكب “س . ت. ح” مصري الجنسية تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي حال سفره على رحلة طيران الجزيرة رقم ٧٠٨ المتجهة إلى الكويت، وتبين وجود كثافة معتمة ومتماثلة داخل أمتعته الشخصية حال عرضها على جهاز الفحص بالأشعة .

وبالعرض على أحمد محمد عيسى محمود مدير الوردية الرابعة لتفيش الركاب قرر تشكيل لجنة من بهاء أحمد طه والحسين حسن موسى وولاء عبد الحق سعدي، وإبراهيم مصطفى مأموري الجمارك لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ١٨٤ ألفا و٤٠٠ جنيه و ١٦١٥ دينارا كويتيا و٤٨٠ ريالا سعوديا بين طيات ملابسه بطريقة يصعب الوصول إليها .

وقرر محمد متولي محمود مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وقام بتحريره هشام فتحي بمكافحة التهرب الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذاَ لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، وعمر خليفة-رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .