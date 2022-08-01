جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية

تمكنت جمارك مطار اسيوط الدولي برئاسه حازم عبدالرشيد محمد من ضبط محاوله تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفه لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففي إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت علي رحلة طيران العربية، اشتبه علاء جمعه رئيس قسم تفتيش الركاب في الراكب ك . م . ب الذى ظهر عليه القلق والإرتباك .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية عليها أجاب بالنفي .

وبتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه أحمد محرز وحازم محمد عبد الهادي مدير الاداره أفادا بوجود أجسام معتمة ومتماثلة.

وبالعرض علي حازم عبد الرشيد محمد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد ناجي وعمر المختار ومحمد مدحي وآمنه علي واحمد حسانين لتفتيش امتعه الراكب بحضور صفاء شلبي بمكافحه التهرب الجمركي وهيثم فؤاد بالأمن الجمركي تحت إشراف أسامه عبد الحليم مدير الادارة فتبين وجود 238 زجاجه زيت شيش اليكترونيه وعدد 62 سيجارة الكترونيه و6 شيش إلكترونية و13 فلتر سجائر .

قرر محمد متولي مديرعام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنه 2022 وحرره محمد البدري.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر بتشديد الرقابة علي كافه المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .