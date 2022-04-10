تمكن موظفو الجمارك بالوردية الأولى بجمرك مطار أسيوط الدولي، برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد كبير باحثين مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة والأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة خطوط شركة ايركايرو اشتبه عمرو الدروى مأمور الجمرك فى صيدلى مصرى الجنسية أثناء خروجه من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبد الحافظ خليفة مأمور الفحص تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص بالاشعة فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على زين العابدين مدير الجمرك أسيوط قرر تكليف كريمة محمد والشيماء خضر تحت إشراف عمار أبوالمكارم رئيس الوردية لتفتيش أمتعة الراكب بحضور محمد محرز رئيس قسم مكافحة التهرب وأحمد المراغي رئيس قسم الأمن فتبين وجود 89 عبوة بها 1780 قرص من عقار السولبادين المخدر و586 عبوة بعدد 15010 قرص من الأدوية البشرية المتنوعة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وتم الجرد والتحريز قاسم محمد ومنال السيد وأسماء عبدالرحيم ومحمد طلبة.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 200 ألف و460 جنيها.

قرر محمد متولي محمود مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم ٤ لسنة ٢٠٢٢ وحرره عبد الرحمن محمد بالشئون القانونية ، بعد العرض على الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.