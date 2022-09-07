جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولي بجمرك مطار أسيوط برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران شركة الجزيرة اشتبه أسامة صلاح رئيس قسم تفتيش الركاب فى راكب مصري الجنسية حاول الخروج مسرعا من صالة الوصول .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد همام مأمور الفحص تحت اشراف حازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص بالاشعة فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على زين العابدين مدير الوردية الأولي مدير جمرك أسيوط قام بتكليف أحمد محمد سعيد وقاسم محمد ربيع وشرين عبده لتفتيش الحقائب بحضور محمد محمد محرز رئيس قسم المكافحة وأحمد المراغي رئيس قسم الأمن الجمركي فتبين وجود ٢٤ موبايل redmi بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر محمد متولي محمود مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ وحرره عبدالرحمن محمد مأمور جمارك بالشئون القانونية .

وتم الجرد والتحريز بلجنة من محمد فرجاني وشيرين عبده وصفاء شلبي محمد فرجاني والتثمين بمعرفة عمار أبو المكارم رئيس قسم التعريفة الجمركية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .