جمارك مطار أسيوط تحبط تهريب 59 ألف جنيه و8 آلاف ريال سعودي بين طيات ملابس تخص راكبتين

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة حازم عبد الرشيد محمد بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار أسيوط من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد المصري والاجنبي بالمخالفة للقوانين.

فبناءأ علي مذكرة سرية مشتركة مقدمة من العقيد شهاب جابر بإدارة البحث الجنائي بمطار أسيوط وإدارة جمرك مطار أسيوط مفاداها اعتزام الراكبة ح . م . م والراكبة س . ب . م تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبي حال سفرهما إلى السعودية علي رحلة طائرة خطوط طيران شركة العربية مصر .

وبالعرض علي حازم عبد الرشيد محمد قام بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبتين من زينب كمال ومحمد عبد الرحمن وعبير حسام مأمورى الجمرك فتبين وجود 32 ألف و400 جنيه مصري و٤ آلاف ريال سعودي فئات مختلفة مخبأة بين طيات الملابس فى حقائب الراكبة الأولى ، ووجود مبلغ 27 ألف جنيه مصري و٤ آلاف ريال سعودي فئات مختلفة مخبأة بين طيات الملابس فى حقائب الراكبة الثانية .

وقام بجرد المضبوطات ريهام نعمان وأسماء عبدالرحيم بالأمن الجمركي .قرر محمد متولي مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقمى 9 و 10 لسنة 2002 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل بتشديد الرقابه علي المنافذ الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي