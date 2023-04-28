جمارك مطار أسيوط الدولي تضبط محاولتي تهريب سبيكة وكمية من المشغولات الذهبية

تمكن موظفو الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد كبير باحثين بدرجه مدير عام مدير الإدارة ووليد حسني عبدالباقي مدير اداره التفتيش من ضبط محاولتي تهريب سبيكة وكمية من المشغولات الذهبيه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى المحاولة الاولي وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط ايركايرو القادمة من الكويت اشتبه عمار أبو المكارم رئيس القسم في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامه هلالي مأمور الجمرك ومحمود خليفة رئيس القسم تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي مدير اداره الفحص تلاحظ وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب.

وقام علاء الدين جمعه مشرف الصاله، بتكليف محمود خضر وعبدالله مصطفي ودينا عماد مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب بحضور أحمد المراغي وهيثم فؤاد أمن جمركي تحت إشراف اسامه عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركي بالاقصر و محمد محرز وحسن السكري ومحمود شلتوت مكافحه تهرب جمركى فتبين وجود سبيكه ذهبية بوزن 400 جرام تقريبا داخل حقائب الراكب.

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة خطوط اسكندرية للطيران القادمة من جدة، اشتبه عمار ابو المكارم رئيس القسم في راكبة مصرىة الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو محمد جلال مأمور الجمرك وحازم محمد عبدالهادي مدير اداره الفحص تلاحظ وجود كثافات ومشغولات معدنية داخل حقائب الراكبة .

وقام علاء الدين جمعه المشرف على صالة الوصول بتكليف بسمه حسن وعبدالله مصطفي ودينا عماد مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكبه بحضور هيثم فؤاء وأحمد المراغي أمن جمركي وصفاء شلبي ومحمد محرز مكافحة تهرب جمركى ؛ وكذا تكليف دينا عماد مأمور الجمرك وصفاء شلبي بتفتيشها ذاتيا فتبين وجود ٥٢ قطعه ذهبيه مختلفه الأحجام والأنواع بوزن 500 جرام تقريبا .

قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 1 و2 لسنة 2023 بعد العرض علي عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وحررهما عبدالرحمن محمد بالشئون القانونية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.