جمارك مطار أسوان تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

تمكن رجال الجمارك بمطار أسوان الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناء على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة الأمن الجمركى ومعاون مباحث مطار أسوان مفادها اعتزام أحد ركاب المغادرين إلى السودان على رحلة خطوط مصر للطيران عبر مطار القاهرة تهريب كمية من النقد المصري .

وبالعرض على رومانى مراد ثابت مدير جمرك مطار أسوان قرر تشيكل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وجود 212 ألف جنيه مصري مخبأة وملفوفة داخل عدد ٢ كيس بلاستيك أسود اللون بملابسه.

قرر أحمد مصطفى مدير عام جمارك اسوان والمنافذ الجمركية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2023 والإحالة للنيابة العامة وتحريز المضبوطات.

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية وعمر على محمد رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .